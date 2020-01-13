Во Владимире пройдет вечер древнерусской певческой культуры

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:13:10+03:00

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15 января в 17 часов в Большом зале Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина состоится вечер древнерусской певческой культуры, посвященный 400-летию протопопа Аввакума.

Как известно, старообрядцы сохранили и сделали достоянием мировой культуры не только древнерусскую икону, но и певческие традиции Древней Руси. Всех желающих приглашают познакомится с традициями певческой культуры Русской православной старообрядческой церкви Владимирской области.

В программе - показ тематического фильма и выступление певческого коллектива Русской православной старообрядческой церкви Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU