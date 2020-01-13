В Струнино пожарные дважды за сутки тушили один дом

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:28:06+03:00

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Вечером 12 января в 17.57 поступил звонок в службу МЧС. В городе Струнино загорелся частный дом. Вовремя прибывшие пожарные смогли потушить огонь на площади в 42 квадратных метра. По предварительной версии МЧС, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. В доме проживала одна женщина, она не пострадала. После того, как дом потушили, хозяйка никуда не ушла, ночевала в пристройке. И рано утром 13 января, пока женщина спала, дом загорелся вновь. Звонок спасателям поступил в 4 часа утра. Как выяснилось, это было очень поздно - когда пожарные приехали, дом уже горел полностью.

Почему произошло возгорание во второй раз, выясняют специалисты. Сейчас решается вопрос о предоставлении женщине жилья. По данным МЧС, пострадавших от пожара нет. В тушении дома участвовало 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU