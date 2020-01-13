2020-01-13T12:35:57+03:00
Общество

Во Владимире установят измельчитель для елок

Он будет работать неделю
Сергей МОРКОВКИН
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Во Владимире стартует проект по переработке новогодних елок в щепу. На этой неделе в городе появится четыре пункта приема деревьев, у каждого из них — свой график работы. Жители города могут либо оставить елку на переработку, либо самостоятельно измельчить ее в щепу сразу в двух местах.

Адреса и графики работы пунктов приема елок:

1. Пункт приема на улице Балакирева, 51А, рядом со входом в УК ЖРЭП-8. Контейнер для елок будет установлен 14 января и проработает до 20 января.

2. Пункт приема на улице Чехова, 5, рядом со входом в офисное здание. Контейнер будет установлен 14 января и проработает до 20 января.

3. Пункт приема и измельчитель на улице Верхней Дуброве, 21, на парковке возле магазина «Пятерочка». Измельчитель будет работать 16 января с 17.00 до 20.00. Здесь можно измельчить елку самостоятельно. Если попросить, оператор отдаст вам щепу в мешке.

4. Контейнер и измельчитель на улице Строителей, 30 (идет параллельно улице Горького со стороны главного корпуса владимирского филиала РАНХиГС). Измельчитель будет работать 18 января с 12.00 до 16.00. Здесь также можно будет самостоятельно измельчить ель и забрать щепу с собой.

Денег за измельчение елок брать не будут. Проект организован компанией ООО «Спецтранс». Ранее она организовала проект по раздельному сбору мусора и одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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