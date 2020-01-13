12,8% населения Владимирской области живут за чертой бедности

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:49:00+03:00

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Агентство РИА-Рейтинг опубликовало итоги очередного статистического наблюдения за уровнем жизни россиян. По итогам 2019 года Владимирская область оказалась на 70 месте из 85 российских регионов, то есть на 15-м месте с конца. Рейтинг составлялся по соотношению медианной зарплаты в регионе к прожиточному минимуму.

Медианная зарплата, в отличие от средней, вычисляется не путем суммирования всех зарплат и деления на число работников. Медианная зарплата - это сумма, которая делит доходы пополам. Ровно половина населения получает больше нее и ровно половина - меньше.

Во Владимирской области в прошлом году соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму составило 1,29. У всех наших соседей больше - в Ивановской области 1,37, в Нижегородской 1,61, в Рязанской 1,4, в Ярославской 1,47.

12,8% населения региона получает в месяц меньше прожиточного минимума, то есть находится за чертой бедности. За чертой крайней бедности находится 1,3% жителей - их доходы не достигают половины величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU