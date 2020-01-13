Мобильный комплекс ПФР отправится в отдаленные населенные пункты 33 региона

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:52:53+03:00

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В январе мобильная клиентская служба владимирского отделения ПФР побывает в трех населенных пунктах:

- 14 января - в селе Чаадаево в Муромском районе,

- 16 января - в селе Иваново в Ковровском районе,

- 23 января - в Карабаново в Александровском районе.

Так называемый " офис на колесах" по сути является аналогом стационарной службы. Жители могут обратиться сюда по любым интересующим вопросам. Спецавтомобиль "Газель" оборудован всеми необходимыми техническими средствами, которые позволяют сотрудникам получать информацию в режиме онлайн. Мобильный комплекс ПФР можно будет узнать по логотипу.

ИСТОЧНИК KP.RU