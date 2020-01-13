Муромлянин украл у женщины телефон, пока она мыла полы в подъезде

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:37:00+03:00

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О краже в полицию заявила 49-летняя муромлянка. Она рассказала, что вышла в подъезд, чтобы помыть полы, а свой сотовый оставила на тумбочке у квартиры. После того, как она закончила уборку, телефона уже не было. Правоохранители вора нашли. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Муромлянин рассказал, что в день кражи пошел к своей подруге, но ее не было дома. Увидев в подъезде телефон, он решил его украсть. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, похищенный гаджет потерпевшей вернули, а мужчине теперь грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU