В Камешковском районе на пожаре погибли двое человек

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:55:16+03:00

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Утром 12 января загорелся частный деревянный дом в деревне Арефино Камешковского района. К сожалению, не обошлось без жертв.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожарным о ЧП сообщили довольно поздно. В итоге, когда около 11 часов первые расчеты подъехали к дому, тот уже полыхал вовсю. При этом сам огонь в итоге ликвидировали за 15 минут. Когда уже после спасатели разбирали завалы, они нашли под ними обгоревшие тела двух человек. Сейчас устанавливаются их личности.

Рассматриваются две причины произошедшего – неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация отопительной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU