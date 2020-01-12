На лекарственное обеспечение владимирцев с редкими заболеваниями в 2019 году было направлено свыше 835 млн рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:30:50+03:00

При этом из них 735 миллионов - это федеральные средства

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Федеральные средства поступили во Владимирскую область в рамках программы "12 высокозатратных нозологий". Согласно этим данным в 33 регионе проживает 994 пациента c редкими заболеваниями, которые нуждаются в лекарственном обеспечении. Все пациенты в полном объеме получили необходимые лекарства.

Кроме того, в 2019 году 90 жителей Владимирской области (в том числе 49 детей) получили лекарственные препараты на общую сумму 99,6 млн рублей из регионального бюджета. Как сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Нелли Зиновьева, заявка региона на обеспечение лекарствами пациентов в 2020 году уже утверждена Минздравом России. "Необходимые препараты они смогут получить вовремя в необходимом количестве", – подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU