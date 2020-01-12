Владимирские дети из хоровой капеллы ЦКМ стали лауреатами всероссийского конкурса вокалистов

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:37:47+03:00

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Ударным получилось начало января для детской хоровой капеллы владимирского Центра классической музыки.

Пока все отдыхали, дети из капеллы стали лауреатами Всероссийского конкурса юных вокалистов "Серебряные голоса" (проходит в городе Иваново). Жюри конкурса отметило сразу троих детей из Владимира - Екатерину Никишину, Архипа Ожиганова и Анастасию Валуеву. Детей наградили статуэтками и почетными грамотами конкурса.

Детей обучают их преподаватель Ирина Королева и концертмейстеры Дмитрий Федоров и Александр Рыжов.

ИСТОЧНИК KP.RU