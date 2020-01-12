Владимирские дети из хоровой капеллы ЦКМ стали лауреатами всероссийского конкурса вокалистов
Сразу трое детей отметили статуэтками и грамотами конкурса "Серебряные голоса"
личная страница Елены Маркиной (ЦКМ) в vk.com
Изменить размер текста:
Ударным получилось начало января для детской хоровой капеллы владимирского Центра классической музыки.
Пока все отдыхали, дети из капеллы стали лауреатами Всероссийского конкурса юных вокалистов "Серебряные голоса" (проходит в городе Иваново). Жюри конкурса отметило сразу троих детей из Владимира - Екатерину Никишину, Архипа Ожиганова и Анастасию Валуеву. Детей наградили статуэтками и почетными грамотами конкурса.
Детей обучают их преподаватель Ирина Королева и концертмейстеры Дмитрий Федоров и Александр Рыжов.
ИСТОЧНИК KP.RU