По центру Владимира пробежало около трех тысяч Дедов Морозов и Снегурочек

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:51:50+03:00

Это был девятый забег в областном центре

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12 января во Владимире прошел традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. В нем приняло участие около 3 тысяч участников разного возраста и уровня спортивной подготовки.

Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку и семьями, дружескими компаниями и с домашними питомцами. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы и подарки.

1 место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Дмитрий Скороход. Второе - у Максима Мельникова. 3 место завоевал Дмитрий Морозов. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место — у Дарьи Шпагилевой. «Бронза» досталась Диане Кулаковой.

В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признаны Анатолий Митрофанов и Виктор Бубнов. «Самой опытной Снегурочкой» признана Елена Смирнова. Победа в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присуждена Ярославу Скичко и Алене Некрасовой.

«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Мирон Ионов и Ульяна Купцова. А в номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Разумовских, Гончаровых, Крайновых и Царегородцевых.

ИСТОЧНИК KP.RU