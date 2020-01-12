Владимирский биатлонист Алексей Слепов на кубке IBU стал лишь двадцатым

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:55:39+03:00

В индивидуальной гонке он слишком много раз промахивался

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В словацком Брезно сейчас проходит четертый этап кубка IBU - второго по значимости соревнования в мире биатлона. Среди прочих в составе сборной России там выступает и Алексей Слепов.

10 января состоялась мужская укороченная индивидуальная гонка. К сожалению, из-за слишком частых промахов Алексей стал лишь двадцатым. При этом среди россиян он показал второй результат. Лучше Слепова выступил только Кирилл Стрельцов, завоевавший бронзу. Слепов же отстал от лидера на 3 минуты и 10,4 секунды. При этом по скорости Слепов был еда ли не лучшим, но четыре промаха не дали подняться выше.

Вот как выглядит первая ройка спортсменов и их результаты:

1. Эндре Стремшейм (Норвегия) – 36.29,9 (0,0,0,0)

2. Роман Риис (Германия) - +57,3 (0,0,0,0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) - +1.19,5 (0,1,0,0)

20. Алексей Слепов (Россия) - +3.10,4 (1,1,2,0).

ИСТОЧНИК KP.RU