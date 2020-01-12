Во Владимире появится мемориальная доска в честь народных артистов, работавших в драмтеатре
Департамент культуры на своем сайте объявил о начале конкурса на лучший проект мемориальной доски народным артистам России, служившим во Владимирском театре драмы в 1951-2018 годы.
В конкурсе могут принять участие художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры. Их задача разработать до 1 марта и подать эскиз мемориальной доски на бумаге и ее макет в мягком материале, а также представить смету ориентировочной стоимости изготовления и установки мемориальной доски с указанием материалов, из которых ее сделают.
Композиция макета мемориальной доски должна изображать профиль или барельеф каждого артиста и содержать пояснительную надпись: "В этом театре в 1951-2018 годах служили Народные артисты России: Николай Теньгаев, Ильбар Туйметов, Леонид Соловьёв, Михаил Асафов".
Подвести итоги конкурса в департаменте планируют после 20 марта. Сама же мемориальная доска народным артистам России будет установлена на фасаде здания владимирского драмтеатра до 15 сентября, к началу фестиваля "У Золотых ворот".
ИСТОЧНИК KP.RU