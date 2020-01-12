Во Владимирской области уже более 300 раз изымали снюсы из продажи

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:28:33+03:00

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После того, как во Владимирской области запретили новомодные курительные смеси - снюсы - управление Роспотребнадзора начало активную проверку торговых точек в регионе. Искали как раз "никотинсодержащую бестабачную продукцию".

На данный момент проверили уже 1015 магазинов, торгующих табаком и всякой никотиносодержащей продукцией. И в 332 из них в итоге снюсы находили. При этом у владельцев торговых точек, по данным Роспотребнадзора, не было необходимых документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

Снюсы изъяли из продажи во Владимире, Собинке, Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном. Владельцев магазинов привлекли к административной ответственности. Причем в чептырех случаях материалы проверок даже направили в прокуратуру, МВД и Следственный Комитет. Также Роспотребнадзор через суд пытается закрыть 6 сайтов, где торгуют смесями.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать "горячая линия", позвонив на которую можно сообщить о магазине, где продаются снюсы (8-800-200-05-45 или 8-4922-45-10-70).

ИСТОЧНИК KP.RU