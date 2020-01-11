Во Владимирской области открылась "горячая линия" по мусорным проблемам

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:27:08+03:00

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С 1 января во Владимирской области вступила в силу так называемая «мусорная реформа», по которой вывозом ТБО занимаются региональные операторы. Из-за сложностей, которые возникли в период новогодних праздников, уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова организовала "горячую линию", куда можно сообщить о проблемах с вывозом мусора.

Свои замечания и предложения можно сообщить по телефону "горячей линии" 8 900 478 00 33 с 9:00 до 19:00 (стоимость звонка согласно вашему тарифному плану). Также можно отправить информацию и фото с указанием адреса и возникшей проблемы по электронному адресу ombudsmen33@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU