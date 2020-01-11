В Вязниковском районе фура влетела в стоящую на светофоре легковушку
По сообщениям очевидцев, в машине было трое детей
фото: vk.com/overhearauto33Фото: СОЦСЕТИ
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В Вязниковском районе в районе деревни Чудиново произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. Авария произошла вечером 11 января.
По сообщениям очевидцев, водитель фуры протаранил легковушку, которая стояла на светофоре. В момент ДТП, как пишут свидетели, в машине находилось трое детей. Информация о случившемся уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU