В Вязниковском районе фура влетела в стоящую на светофоре легковушку

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:08:19+03:00

По сообщениям очевидцев, в машине было трое детей

Изменить размер текста: A A

В Вязниковском районе в районе деревни Чудиново произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. Авария произошла вечером 11 января.

По сообщениям очевидцев, водитель фуры протаранил легковушку, которая стояла на светофоре. В момент ДТП, как пишут свидетели, в машине находилось трое детей. Информация о случившемся уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU