Во Владимире на крупном пожаре в двухквартирном доме пострадал мужчина

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:09:41+03:00

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11 января около восьми вечера во Владимире на улице Жуковского загорелся деревянный частный дом на две семьи, сообщает региональное управление МЧС. Информация о ЧП на пульт диспетчера поступило в 20.21.

Общая площадь пожара на данный момент составляет 345 квадратных метров. Пожар тушат 27 человек.

Позже специалистам предстоит установить причины возгорания, которое оставил без крыши на головой две семьи.

По предварительной информации, трое человек, которые жили в доме, успели вовремя покинули горящую постройку. Однако не обошлось без пострадавших. В огне пострадал мужчина. Он с ожогами ног доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU