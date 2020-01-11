В ДТП в Ковровском районе погибли три человека

11 Янв. 2020 2020-01-11T23:15:31+03:00

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По предварительной информации УМВД по Владимирской области, авария произошла 11 января около четырех часов дня на 11 километре автодороги Ковров-Сельцо-Мстера. Информация о случившемся на пульт диспетчера регионального МЧС поступила в 16.17. Два автомобиля, «ВАЗ» и «Land Rover», столкнулись недалеко от поселка Глебово в Ковровском районе. Столкновение произошло после того, как внедорожник выехал на встречную полосу движения, где ехала легковушка.

После столкновения иномарка вылетела в кювет и загорелась. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров «ВАЗа». Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU