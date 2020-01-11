В Вязниках пожар в частном доме тушили 14 человек

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В 13.58 11 января, сообщает сайт регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в микрорайоне Нововязники в городе Вязники.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники и 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU