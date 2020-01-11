Во Владимире в Палатах пройдет бесплатный концерт известных мировых флейтистов

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:48:39+03:00

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12 января в музейном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдет бесплатный концерт "Волшебная рождественская флейта" участников международного конкурса флейтистов имени Гнесиных. Билеты можно получить в кассе Палаты.

В Дворцовом зале музейного центра выступят профессор Консерватории Люксембурга и Высшей школы музыки города Саарбрюккена Карло Янс, преподаватель по классу флейты музыкальной школы имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Ольга Ивушейкова, доцент Московской государственной Консерватории имени Чайковского. Партию фортепиано исполнит немецкая пианистка Кордула Хаке, работающая с Нью-Йоркским и Бостонским симфоническими оркестрами. Музыканты исполнят произведения эпохи барокко и современных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU