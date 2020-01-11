В Коврове собутыльник избил и ограбил нового знакомого
Вечером 22 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 24-летнего жителя города Коврова. Молодой человек сообщил, что на пешеходном мосту над железнодорожными путями вокзала неизвестный мужчина избил его и похитил сотовый телефон, духи, продукты, алкоголь и банковскую карту, с которой потратил 7 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей.
Потерпевший пояснил, что с грабителем он познакомился несколькими часами ранее у одного из торговых центров города и выпивал с ним.
Вскоре задержали подозреваемого, 26-летнего ковровчанина. Мужчина в содеянном сознался. Сейчас он под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".
ИСТОЧНИК KP.RU