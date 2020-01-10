Ковровчанин украл деньги у друга, пока тот отдыхал в сауне

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:23:23+03:00

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В сентябре 2019 года двое друзей решили отдохнуть в сауне. Один вдруг вспомнил, что у товарища в квартире хранятся деньги в размере 8 тысяч рублей. Ковровчанин под выдуманным предлогом оставил своего друга в сауне, а сам поехал в квартиру, забрал всю сумму и скрылся. Вину он свою признал полностью и пообещал возместить другу ущерб. Но теперь за кражу ему может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU