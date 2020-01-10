В Юрьев-Польском нетрезвого водителя могут лишить свободы на 2 года

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:13:32+03:00

Мужчина не в первый раз садился за руль пьяным

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2 января текущего года в Юрьев-Польском сотрудники ГИБДД остановили "ВАЗ-2103" под управлением 31-летнего местного жителя. По данным УМВД по Владимирской области, водителя попросили пройти медосвидетельствование, которое показало - мужчина пьян.

Выяснилось, что водитель уже не в первый раз привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Поэтому на мужчину возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Его могут лишить свободы на 2 года, также 3 года он не сможет занимать определенные должности.

С 1 по 9 января текущего года на территории области полицейскими было выявлено 10 аналогичных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU