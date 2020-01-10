2020-01-10T17:09:07+03:00
Общество

С 1 февраля во Владимирской области появится департамент региональной политики

Новое ведомство будет осуществлять полномочия и функции комитетов внутренней политики и общественных связей и СМИ
Алексей СУХОВ
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С 1 февраля 2020 года в структуре областной администрации появится новое ведомство – департамент региональной политики. Образование нового департамента курирующий административную реформу заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко объяснил необходимостью "выведения" из структуры "белого дома" – тех подразделений, которые не вошли в состав аппарата администрации.

Предполагается, что новое ведомство будет осуществлять полномочия и функции комитета внутренней политики и комитета общественных связей и СМИ. При этом перечисленные структурные подразделения областной администрации по завершении всех запланированных организационно-штатных мероприятий будут упразднены в установленном порядке. Аркадий Боцан-Харченко подчеркнул, что создание нового ведомства позволит "повысить эффективность и результативность работы в указанных отраслях государственного управления, а также оптимизировать численность сотрудников администрации области и расходы на её содержание".

ИСТОЧНИК KP.RU

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