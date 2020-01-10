2020-01-10T20:02:14+03:00
Происшествия

В Судогде экс-полицейский и предприниматель осуждены за незаконную вырубку леса

Им предстоит заплатить крупные штрафы
Ирина Мальцева
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Весной прошлого года житель Судогодского района, промышлявший незаконной вырубкой леса, обратился к знакомому полицейскому попросив прикрыть его при проблемах с законом. Тот согласился, попросив за это определенную долю от продажи древесины. И пригласил помогать еще своего приятеля – индивидуального предпринимателя, имеющего специализированную автотехнику. Тот, не желая ссориться с полицейским, выделил грузовик с водителем для перевозки бревен. «Черный» лесоруб вырубил почти семнадцать кубов сосны в Андреевском лесничестве, которые на лесовозе вывезли на лесопилку и проданы. В июле, действуя по той же схеме, они незаконно вырубили еще 16 кубических метров сосен. В общей сложности они вырубили деревьев на сумму около 900 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство. В суде трое обвиняемых свою вину признали. Приговором Судогодского районного суда бывшему сотруднику полиции и жителю Судогодского района дали по пять лет лишения свободы условно со штрафом 400 тысяч рублей каждому, а индивидуальному предпринимателю – три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, в судебном порядке арестовали лесовоз бизнесмена и личный автомобиль экс-полицейского. Деньги, вырученные от их продажи, пойдут на возмещение ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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