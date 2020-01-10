12 января перекроют центр Владимира
С 12 часов будет проходить забег Дедов Морозов
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12 января во время проведения традиционного забега Дедов Морозов с 12.00 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Машины направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.
ИСТОЧНИК KP.RU