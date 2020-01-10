2020-01-10T14:00:45+03:00
Происшествия

За кражу 69 тысяч рублей гороховчанин получил более 2 лет тюрьмы

29-летний местный житель снял деньги их с украденных банковских карт
Елена Масленникова
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2 апреля 2019 года мужчина находился в гороховецком магазине «Гардеробчик». Он нашел оставленную на полу женскую сумму, из которой он украл кошелек с банковскими картами и пин-кодами. Гороховчанин пошел в банк и снял с них 69 тысяч рублей. Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему 2 года и 4 месяца в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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