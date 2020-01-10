В январе двое жителей Владимирской области отметят 100-летний юбилей
В январе во Владимирской области будут чествовать 229 долгожителей. Из них 210 женщин и 9 мужчин.
Больше всего граждан почтенного возраста, естественно, во Владимире - их 44. На втором месте Ковров - 25 человек, Муром и Гусь-Хрустальный - по 24 человека, и Александров - 21 человек.
Две жительницы региона в январе 2020 года отметят свое столетие! Эти почтенные леди живут в Муроме и Юрьев-Польском. 60 пенсионеров будут праздновать 95-летний юбилей и 167 - 90-летие.
Сведения о ветеранах, отмечающих юбилеи от 90 лет и старше, ежемесячно собираются Пенсионным фондом Владимирской области. Все они получают поздравления от президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU