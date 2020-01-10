В январе двое жителей Владимирской области отметят 100-летний юбилей

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:02:31+03:00

Еще 227 человек отпразднуют 90 и 95-летие

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В январе во Владимирской области будут чествовать 229 долгожителей. Из них 210 женщин и 9 мужчин.

Больше всего граждан почтенного возраста, естественно, во Владимире - их 44. На втором месте Ковров - 25 человек, Муром и Гусь-Хрустальный - по 24 человека, и Александров - 21 человек.

Две жительницы региона в январе 2020 года отметят свое столетие! Эти почтенные леди живут в Муроме и Юрьев-Польском. 60 пенсионеров будут праздновать 95-летний юбилей и 167 - 90-летие.

Сведения о ветеранах, отмечающих юбилеи от 90 лет и старше, ежемесячно собираются Пенсионным фондом Владимирской области. Все они получают поздравления от президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU