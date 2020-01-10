Во Владимире назвали лучших спортсменов и тренеров 2019 года

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:37:22+03:00

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Во Владимире назвали лучших спортсменов и тренеров уходящего года. Чиновники от городской администрации выбрали десятку лучших спортсменов и пятерку лучших тренеров.

В десятку лучших спортсменов 2019 года вошла лишь одна представительница игровых видов спорта - Светлана Крекина, занимающаяся настольным теннисом. Все остальные представляют неигровые олимпийские дисциплины. Причем доминировали в уходящем году представители школы по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева. Сразу четверо ее представителей попали в десятку. Это Анастасия Агафонова, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов. Также в состав лучших попали: Наталья Гемперле (спортивное ориентирование), Иван Константинов (греко-римская борьба), Абуязид Манцигов (греко-римская борьба), Илья Солнцев (легкая атлетика) и Ольга Шипилова-Виноградова (велоспорт).

А лучшими тренерами стали: Игорь Калабушкин (спортивная гимнастика), Анна Куликова (спортивная гимнастика), Надир Магомедов (спортивная борьба), Сергей Федосеев (спортивная гимнастика), Татьяна Яксанова (спортивное ориентирование).

ИСТОЧНИК KP.RU