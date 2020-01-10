Во Владимирской области оборудовали 51 место для крещенских купаний

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:17:45+03:00

В официальных местах буду дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи

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В регионе определили 51 место для крещенских купаний. Планируется, что в прорубь окунутся 14 тысяч человек.

В официальных местах буду дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, местных администраций, а также представители общественных организаций. Накануне проведения крещенских купаний представители МЧС проверят все майны на соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Список официальных мест можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU