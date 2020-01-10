Во Владимирской области оборудовали 51 место для крещенских купаний
В официальных местах буду дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи
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В регионе определили 51 место для крещенских купаний. Планируется, что в прорубь окунутся 14 тысяч человек.
В официальных местах буду дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, местных администраций, а также представители общественных организаций. Накануне проведения крещенских купаний представители МЧС проверят все майны на соответствие предъявляемым к ним требованиям.
Список официальных мест можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU