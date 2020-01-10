К 2022 году областной бюджет будет отчислять муниципалитетам почти 1,2 миллиарда рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:13:08+03:00

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С 2020 года вступают в силу изменения, касающиеся межбюджетных отношений между администрацией Владимирской области и мэриями райцентров. Теперь муниципалитеты будут забирать себе часть налогов, от этого вырастет объем отчислений в местные бюджеты.

В наступившем году из областного в местные бюджеты переходит 1 миллиард 108,9 миллионов рублей, в том числе от транспортного налога с физических лиц – 677,6 млн рублей; налога от упрощённой системы налогообложения, – 381,8 млн рублей; платы за негативное воздействие на окружающую среду – 49,5 млн рублей. Сумма дополнительных отчислений в местные бюджеты будет расти: в 2021 году она составит 1 млрд 141,2 млн рублей, в 2022 году – 1 млрд 175,8 млн рублей.

При этом объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований не сократился, а наоборот увеличился на 16 процентов – с 2 млрд 964 млн рублей в 2019 году до 3 млрд 437 млн рублей в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU