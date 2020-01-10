21-летний муромлянин украл планшет, который лежал у кассы магазина
Возбуждено уголовное дело
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27 декабря 2019 года в полицию обратился торговый представитель нижегородской организации. Он рассказал, что в одном из магазинов в Муроме украли планшет, стоимость которого равна 17 тысячам рублей. В результате полицейские задержали 21-летнего безработного муромлянина. Парень сказал, что планшет лежал у кассы, и, пока никого не было, решил забрать его.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU