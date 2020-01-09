В новогодние праздники более 1000 жителей Владимирской области госпитализировали в больницы

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:35:00+03:00

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В новогодние каникулы жители Владимирской области вызывали скорую медицинскую помощь 2217 раз, из них 587 вызовов - к детям. В результате 1112 человек были госпитализированы в больницы.

По данным облздрава, чаще всего медиков вызывали по поводу ОРВИ - 495 случаев, ухудшения течения гипертонии - 317, острого нарушения мозгового кровообращения - 79, острых кишечных инфекций - 46. Из-за токсических действий спиртов обратилось в скорую 30 человек. В городе Владимире отмечен 1 случай отравления наркотиками.

Также было зафиксировано 232 случая травматизма. Кроме того, 19 вызовов поступило к пострадавшим в результате ДТП.

В 75 случаях людей, которые вызвали медиков, не оказывалось на месте, в 116 случаях не открыли дверь, в 51 случае пациенты отказались от медицинского осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU