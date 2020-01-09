2020-01-09T17:17:49+03:00
Происшествия

18-летнего жителя Юрьев-Польского могут лишить свободы за кражу инструмента у москвича

Парень ранее не был судим
Валерия ПРОНИНА
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В конце прошлого года в полицию обратился москвич, который по приезду в Юрьев-Польский не досчитался в сарае электроинструмента. Полицейские, выехавшие на место, зафиксировали следы взлома и повреждения замка. По данным УМВД, 18-летний местный житель залез в сарай, украл инструмент и хотел им пользоваться сам.

В отношении ранее не судимого молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Парня как могут лишить свободы на 5 лет, так и оштрафовать до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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