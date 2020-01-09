В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 180 детей
В пяти семьях даже родились двойни
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В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 180 детей – 97 мальчиков и 83 девочки. В пяти семьях родились двойни.
Больше всего детей родилось во Владимире (112), затем следуют Муром (21), Ковров (18), Александров (14), Гусь-Хрустальный (8) и Кольчугино (7).
Как сообщают в белом доме, родильные дома и родильные отделения медицинских учреждений региона работали в дни новогодних каникул в плановом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU