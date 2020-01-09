Во Владимире закрылся проект по раздельному сбору мусора

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:34:20+03:00

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Владимирская фирма «Спецтанс», разработавшая проект по раздельному сбору мусора в городе, убрала свои контейнеры для пластика и стекла. Кроме того, заморожен проект по сбору одежды. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

Было убрано 230 контейнеров для пластика, 150 контейнеров для стекла, 60 точек сбора картона, 20 ящиков для сбора одежды. Проект раздельного сбора отходов во Владимире остановлен, - заявили представители компании «Спецтранс»

Компания «Спецтранс» заявляет, с 1 января не может вывозить отходы с контейнерных площадок, а переговоры с новым региональным оператором ООО «Биотехнологии» не увенчались успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU