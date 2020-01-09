Владимирец производил дома наркотики

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:08:44+03:00

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Тридцапятилетний житель Владимирской области, по версии следствия, у себя дома производил химический наркотик, который потом хранил у себя и пытался продавать. В общей сложности у мужчины изъяли более 400 грамм наркотиков. Сейчас в отношении владимирца возбуждено уголовное дело, свою вину он признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение. Дальше во время оперативных разработок сотрудники регионального УФСБ задержали с поличным тридцатитрехлетнего наркокурьера, который вытащил муляж закладки, собираясь потом продавать их в других областях. Вину он тоже признал.

ИСТОЧНИК KP.RU