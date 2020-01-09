2020-01-09T11:08:44+03:00
Происшествия

Владимирец производил дома наркотики

Его остановили сотрудники УФСБ России по Владимирской области
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тридцапятилетний житель Владимирской области, по версии следствия, у себя дома производил химический наркотик, который потом хранил у себя и пытался продавать. В общей сложности у мужчины изъяли более 400 грамм наркотиков. Сейчас в отношении владимирца возбуждено уголовное дело, свою вину он признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение. Дальше во время оперативных разработок сотрудники регионального УФСБ задержали с поличным тридцатитрехлетнего наркокурьера, который вытащил муляж закладки, собираясь потом продавать их в других областях. Вину он тоже признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире закрылся проект по раздельному сбору мусора
В Боголюбово откроются ясли
Во Владимире выступит Полина Осетинская - «фортепианный вундеркинд»
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Владимирец производил дома наркотики
На Пекинке насмерть сбили пешехода
Владимир от снега убирают 56 машин и 68 дворников
В аварии в Суздальском районе пострадали четверо
В Александровском районе в ДТП пострадали 7 человек
Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в Доброграде
Судогодские юные хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина
Следком Владимирской области проводит проверку по факту гибели многодетной роженицы
Число пострадавших в ДТП в Александрове выросло до 8 человек
В Ковровском районе бешеная собака напала на ребенка