Владимир от снега убирают 56 машин и 68 дворников

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:47:29+03:00

Если кто-то недоволен уборкой, можно позвонить на "горячую линию"

Изменить размер текста: A A

9 января во Владимире началась сильная метель. По сути, первая в этом году. Естественно сразу возник вопрос, справятся ли городские коммунальные службы.

По данным мэрии "Центр управления городскими дорогами" направил с утра на уборку городских улиц 68 дворников и 56 единиц снегоуборочной техники. Сотрудники ЦУГД проводят обработку тротуаров и дорог противогололедными материалами, а также убирают проезжую часть, остановки, лестницы и переходы от снега и наледи.

Если кто-то из горожан недоволен уборкой, он может пожаловаться на "горячую линию" ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). По вопросам уборки придомовых территорий необходимо обращаться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы - "05".

В мэрии также просят не парковать вдоль обочин автомобили, так как они мешают работе спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU