В Александровском районе в ДТП пострадали 7 человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:48:15+03:00

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8 января около 19.30 на 94 километре дороги "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики" произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в областной полиции, в аварии пострадали семь человек. По предварительной версии ДТП произошло после того, как 31-летний водитель "Шкоды" ехал в сторону города Александрова, решил обогнать ехавший впереди автомобиль и выехал для этого на встречную полосу, где и столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗом.

Водитель "Жигулей" и двое детей из "Шкоды" доставлены в больницу. Детям 10 и 5 лет. Водитель "Шкоды", его жена и еще один ребенок, а также 30-летний пассажир ВАЗа были осмотрены на месте и отправлены на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU