Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в Доброграде

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:06:31+03:00

Билеты на ее выступление уже нужно покупать, иначе разберут

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Зимняя сказка оживет на льду Доброграда. 1 февраля выступит Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы станет специальным гостем шоу.

Ледовое шоу в Доброграде - это настоящий праздник фигурного катания, это уникальное представление на глади настоящего лесного озера.В нем примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая и многие другие талантливые спортсмены. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу - Ирина Слуцкая.

Весь день на площадке: фудкорт: гриль-меню и согревающие напитки, зимние развлечения, интерактивы, фотозоны и розыгрыши. Анимация для детей на свежем воздухе и в детском клубе «Добрый бобр».

Цена билетов - 850 - 10500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU