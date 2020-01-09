Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в Доброграде
Зимняя сказка оживет на льду Доброграда. 1 февраля выступит Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы станет специальным гостем шоу.
Ледовое шоу в Доброграде - это настоящий праздник фигурного катания, это уникальное представление на глади настоящего лесного озера.В нем примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая и многие другие талантливые спортсмены. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу - Ирина Слуцкая.
Весь день на площадке: фудкорт: гриль-меню и согревающие напитки, зимние развлечения, интерактивы, фотозоны и розыгрыши. Анимация для детей на свежем воздухе и в детском клубе «Добрый бобр».
Цена билетов - 850 - 10500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU