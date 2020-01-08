Судогодские юные хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:34:41+03:00

С 4 по 10 января в Судогде проходит 18-ый всероссийский турнир памяти Александра Рагулина "Золотая шайба"

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С 4 по 10 января в Судогде проходит 18-ый всероссийский турнир памяти Александра Рагулина "Золотая шайба".

В ледовом дворце "Судогодец" за звание лучшего сражаются детские хоккейные команды из Владимирской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Тверской областей, а также из Москвы и Удмуртии.

7 января а лед вышли хоккейные клубы "Судогодец" и Газовик" из Тверской области. Владимирские хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина. Победу они уступили со счетом 6:9.

Финальный матч и сражение на льду за 3-е место пройдут уже 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU