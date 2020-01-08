Судогодские юные хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина
С 4 по 10 января в Судогде проходит 18-ый всероссийский турнир памяти Александра Рагулина "Золотая шайба"
Изменить размер текста:
С 4 по 10 января в Судогде проходит 18-ый всероссийский турнир памяти Александра Рагулина "Золотая шайба".
В ледовом дворце "Судогодец" за звание лучшего сражаются детские хоккейные команды из Владимирской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Тверской областей, а также из Москвы и Удмуртии.
7 января а лед вышли хоккейные клубы "Судогодец" и Газовик" из Тверской области. Владимирские хоккеисты впервые проиграли в турнире имени Александра Рагулина. Победу они уступили со счетом 6:9.
Финальный матч и сражение на льду за 3-е место пройдут уже 9 января.
ИСТОЧНИК KP.RU