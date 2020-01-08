Следком Владимирской области проводит проверку по факту гибели многодетной роженицы

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:12:07+03:00

У женщины осталось четверо детей, самой младшей дочери всего несколько дней

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31 декабря в областном роддоме спустя двое суток после родов умерла 40-летняя многодетная мать из Юрьева-Польского, сообщает Следком РФ Владимирской области.

В ведомстве сообщили, что 27 декабря роженице провели плановую операцию, сделали кесарево сечение. Ребенок, девочка, родилась здоровой, у матери тоже не было никаких последствий и отклонений. Однако, в следственной комитете отметили, что у женщины был ряд сопутствующих заболеваний.

30 декабря женщина пошла в туалет. Оттуда она долго не возвращалась, что заметила медсестра.Роженицу нашли на полу в санитарной комнате. Как уточнили в Следкоме, по предварительной версии событий, многодетная мать умерла из-за остановки сердца. Остальные подробности выяснит экспертиза.

Проверку назначили и в Областном департаменте здравоохранения.

У погибшей осталось четверо детей, самой младшей дочери всего несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU