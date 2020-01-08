В Ковровском районе бешеная собака напала на ребенка

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Очаг бешенства зафиксировали в деревне Ручей Ковровского района. Там у домашней собаки начала замечать необычное поведение: она стала шатко ходить, кашлять, у животного появились позывы к рвоте. Позже у питомца появилась агрессия к кошкам и даже своим хозяевам, собака даже набросилась на ребенка, после чего ее пришлось усыпить.

Лабораторные исследования показали, что собака была больна бешенством. Вакцинацию против болезни питомец не проходил.

В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории Коврова и Ковровского района местных жителей просят строго соблюдать правила содержания домашних питомцев: не давать им контактировать с другими животными и сделать им прививки. Обо всех случаях подозрительного поведения животных следует сообщать в районную ветеринарную станцию по телефонам: 8(49232)2-14-20, 2-27-49.

ИСТОЧНИК KP.RU