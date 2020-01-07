В Александрове в ДТП пострадали пятеро человек
Одну девушку госпитализировали
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В Александрове 7 января в районе 13.30 69-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», пытался перестроиться из правого ряда в левый, но не заметил приближающийся «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего жителя Карабанова.
В результате пострадали пятеро человек: водитель «Хендай Гетц», двое его пассажирок - 1984 и 1955 годов рождения, а также водитель второй машины и его пассажирка 1990 года рождения, которую госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Владимирской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU