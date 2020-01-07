В Петушинском районе пятые сутки ищут 35-летнего мужчину
Он проживал в деревне Киржач
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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3 января 2020 года пропал Сергей Уваров 1984 года рождения. Проживал в деревне Киржач Петушинского района. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Добровольцы отмечают: пропавший мужчина - высокого роста - 185 см, худощавый, волосы светло-русые.
На нем была черная куртка, брюки и черные сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU