2020-01-07T15:29:03+03:00
Общество

16 тысяч жителей Владимирской области пришли на ночные богослужения в честь Рождества

Нарушений общественного порядка не допущено
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В 101 населенном пункте Владимирской области прошла 151 служба в честь празднования Рождества Христова. В ночных богослужениях приняли участие 16 тысяч жителей и гостей региона.

В ночь на 7 января у храмов дежурили 456 полицейских и 115 служебных машин, 54 сотрудника Росгвардии, 28 работников частных охранных организаций, 87 народных дружинников и 21 казак.

При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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