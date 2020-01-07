Каток в центре Владимира откроется 10 января

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:19:14+03:00

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Каток на бульваре им. А.С. Пушкина во Владимире должны были открыть еще 28 декабря, но из-за плюсовой температуры старт массового катания приходилось переносить.

Долгожданное открытие "Катка в сердце Владимира" запланировано на 10 января. В 19.00 для жителей и гостей города выступят юные спортсмены из ДЮСШ № 8 по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также артисты с огненным шоу.

В этом году выход на лед сделали бесплатным. Если вы хотите взять коньки на прокат, то нужно заплатить 150 рублей и оставить залог - 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU