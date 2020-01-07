2020-01-07T13:19:14+03:00
Общество

Каток в центре Владимира откроется 10 января

Старт намечен на 19.00
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каток на бульваре им. А.С. Пушкина во Владимире должны были открыть еще 28 декабря, но из-за плюсовой температуры старт массового катания приходилось переносить.

Долгожданное открытие "Катка в сердце Владимира" запланировано на 10 января. В 19.00 для жителей и гостей города выступят юные спортсмены из ДЮСШ № 8 по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также артисты с огненным шоу.

В этом году выход на лед сделали бесплатным. Если вы хотите взять коньки на прокат, то нужно заплатить 150 рублей и оставить залог - 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16 тысяч жителей Владимирской области пришли на ночные богослужения в честь Рождества
Каток в центре Владимира откроется 10 января
С начала года во Владимирской области случился 41 пожар
На Рождество в храмах Владимирской области дежурили 211 пожарных
Во Владимире пропала заведующая детским садом
Губернатор Владимирской области увеличил срок согласования своих заместителей до трех месяцев
С нового года владимирцы будут оплачивать счета за отопление с комиссией
Во Владимире на парковке у «Глобуса» сбили женщину
В Судогде стартовал традиционный хоккейный турнир
Во Владимире треть контейнерных площадок переполнены мусором
В Гусь-Хрустальном семье из аварийного дома дадут квартиру
В Кольчугино появится новый прокурор
На рождественские угощения владимирцы потратят около четырех тысяч рублей
Житель Юрьев-Польского отомстил соседу, сбив его автомобилем
Девушка из Вязников обманула столичных любителей животных
В Петушинском районе на пожаре пострадал человек
Ковровчанин напал на горожанина, прикинувшись полицейским
11 заправок Владимирской области попали в "черный список" Росстандарта
Во Владимире в "Дружбе" заработала лыжная база