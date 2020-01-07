С начала года во Владимирской области случился 41 пожар

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:04:01+03:00

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С начала года во Владимирской области произошел 41 пожар, в прошлом же году за аналогичный период случилось 43 возгорания. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области в этот раз обошлось без погибших, травмирован один человек, в прошлом году было травмировано шесть.

С начала 2020 года пожарные и органы местного самоуправления успели провести больше 15 тысяч обходов по дворам и проинструктировать 15742 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU