2020-01-07T10:53:01+03:00
Общество

На Рождество в храмах Владимирской области дежурили 211 пожарных

С 30 декабря до 9 января в регионе объявлен режим повышенной готовности
Валерия ПРОНИНА
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В ночь с 6-го на 7-е января в храмах Владимирской области состоялись торжественные богослужения, посвященные православному празднику Рождества Христова.

Сотрудники МЧС проверили на пожарную безопасность 158 церквей, а с участниками богослужений провели противопожарные инструктажи. 211 пожарных приступили 6 января к дежурствам в храмах Владимирской области.

Напомним, с 30 декабря до 9 января в регионе объявлен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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