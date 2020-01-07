Во Владимире пропала заведующая детским садом
Ее ищут с 4 января 2020 года
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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50-летняя Татьяна Киселева ушла из дома 4 января 2020 года. С тех пор она перестала выходить на связь. Известно, что женщина работает заведующей детским садом №95 города Владимира, ее педагогический стаж - 29 лет.
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" указывают на особую примету - шрам на шее. Женщина ростом 156 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие.
4 января на ней была черная дубленка, лосины и высокие сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU