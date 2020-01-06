Губернатор Владимирской области увеличил срок согласования своих заместителей до трех месяцев

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:52:11+03:00

В конце прошлого года этот законопроект послужил поводом для демарша членов двух фракций ЗС

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30 декабря 2019 года губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал закон, увеличивающий срок согласования его заместителей до трех месяцев. Отметим, что обсуждение этого законопроекта стало самым громким в Законодательном Собрании в прошлом году и даже породило демарш представителей партий КПРФ и ЛДПР.

Отметим, что четыре депутата проголосовали за этот законопроект заочно. Однако, в повестке дня работы ЗС этот вопрос не значился, потому заочное голосование вызвало реакцию депутатов КПРФ и ЛДПР, которые покинули заседание Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU